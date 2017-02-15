Простая стрижка — техника выполнения
Основные понятия стрижки
Рабочее положение ножниц
Это такое положение ножниц, которое используется только в период выполнения работ.
Расческа находится в левой (свободной) руке, удерживаемая большим пальцем.
Нерабочее положение ножниц
Ножницы расположены в глубине ладони, концами вверх, одновременно удерживая в большом, указательном и среднем пальцах расческу.
Способы держания расчески
Первый способ
Используется при разделении волос на зоны при стрижках, окраске.
Расческа находится в большом, указательном и среднем пальцах.
Второй способ
Зубья расчески обращены к фалангам пальцев, а обушком к ладони. Этот способ позволит прочесывать и начесывать с внутренней стороны прядь волос.
Чаще этот способ используется дамскими мастерами.
Третий способ
Этот способ держания расчески используется при выполнении ондуляции (укладка волос волнами).
Способ дает простор движениям во всех направлениях, для получения волнистости. Применяется также по завершении стрижки, при причесывании.
Четвертый способ
Удержание расчески этим способом широко используется мужскими мастерами. Расческа находится в левой руке и синхронно работает в создании деградации, одновременно с ножницами.
Преимущество этого способа очевидно, одна сторона торцом упирается в ладонь, что позволяет прилагать усилия при вычесе волос против роста.
Сагиттальный раздел
Контрольная прядь
По краевой линии роста волос на лбу отделяют тонкую полоску колос (прядь — 0, 5 см) равную по ширине расстоянию от зрачка до зрачка.
Захватив прядь расческой как крючком, приподнимаем ее над лицом. Подставляем левую ладонь и помещаем прядку между указательным и средним пальцами руки.
Сжимаем пальцы без усилия и натяжения, без оттяжки пряди к себе или в стороны, подстригаем се, предварительно согласовывая длину с клиентом. Оптимальная длина для женщин; на уровне кончика носа, середина переносицы, линия глаз, линия надбровных дуг.
Длина у мужчин: линия надбровных дуг, середина лба, 1 -1, 5 см от лобного выступа.
На заметку! Выполняя срез во влажном состоянии помните: волосы, высохнув, станут короче на 1, 5 см выбранной (согласованной) с клиентом длины следует всегда стричь на 1, 5 см длиннее от задуманной длины. При волнистых волосах (химии) — увеличивать до 2 см и более
Это была контрольная прядь (КП) — единственная подстриженная прядь, когда вы стояли перед лицом клиента и спиной к зеркалу. Это — эталонная длина КП, по которой мы и будем контролировать (проверять) длину волос на всех зонах головы.
Стрижка ФТЗ (фротально-теменной зоны)
Чтобы подстричь волосы ФТЗ, необходимо встать за спиной клиента.
Расческой отделяете следующую прядь (неподстриженную), отступив (вглубь) от первой на 0, 5 см.
Захватив контрольную и приготовленную пряди между пальцами (указательный и средний левой руки), тщательно вычесываете.
Вы ясно видите разницу в длине: контрольная прядь короче, захваченной, разницу в длине необходимо срезать.
Внутренний срез
Выполняя внутренним срезом стрижку, пальцы ладони держать всегда плотно. Внутренний срез на первый взгляд кажется неудобным, но это ложное утверждение. Вт. (внутренним) срезом мы стрижем височные зоны и все волосы тыла головы (затылка).
Захватив часть волос на ФТЗ и прядку на ВБЗ (височно-боковая зона) по линии излома черепа, приравниваем к эталонной длине (Вт.).
При надуманном ощущении неудобства Вт. среза это ощущение следует перебороть и принять в арсенал навыков правильной работы.
Внешний срез
Данный срез будет называться внешним срезом. На рисунке 12 дано его схематическое изображение, которое в дальнейшем заменит нам описательную часть при технологическом обзоре других видов стрижек (рис. 6, 8).
Внешним срезом подстрижем полосу до макушки. Ширина полосы равна расстоянию от зрачка до зрачка. Не пытайтесь захватывать немыслимое количество волос.
Этим срезом подстрижем еще две полосы слева и справа по лобным выемкам. Когда все будет подстрижено, длина на любом участке ФТЗ (фронтально-теменной зоны) должна быть равна первой пряди КП (контрольная прядь), согласованной с клиентом.
Все это желательно попробовать в манипуляции, потренироваться и только потом действительно использовать ножницы.
На заметку! ФТЗ (фронтально-теменная зона) — условно горизонтальная плоскость черепа, в области лобных выемок и макушки она обрывается и плавной линией кривизны переходит в вертикальные зоны.
Примерные формы черепа
Если череп имеет неправильную форму или имеет отклонения от принятой правильной, то на этом заканчивается простая стрижка.
Простая стрижка — стрижка идеальной формы головы (черепа).
При неправильной форме черепа можно дополнительной длиной волос на разных зонах компенсировать (сгладить) это отклонение.
Отклонение от КП, эталонной длины или, наоборот, укорачивание волос на зонах для решения формы черепа, формы прически — это коррекция, подгонка формы к идеальной.
Это предполагает профессиональную подготовку, опыт и пытливый поиск решения задачи.