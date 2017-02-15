Простая стрижка — техника выполнения

Способы держания расчески

Первый способ

Используется при разделении волос на зоны при стрижках, окраске.

Расческа находится в большом, указательном и среднем пальцах.

Второй способ

Зубья расчески обращены к фалангам пальцев, а обушком к ладони. Этот способ позволит прочесывать и начесывать с внутренней стороны прядь волос.

Чаще этот способ используется дамскими мастерами.

Третий способ

Этот способ держания расчески используется при выполнении ондуляции (укладка волос волнами).

Способ дает простор движениям во всех направлениях, для получения волнистости. Применяется также по завершении стрижки, при причесывании.

Четвертый способ

Удержание расчески этим способом широко используется мужскими мастерами. Расческа находится в левой руке и синхронно работает в создании деградации, одновременно с ножницами.

Преимущество этого способа очевидно, одна сторона торцом упирается в ладонь, что позволяет прилагать усилия при вычесе волос против роста.