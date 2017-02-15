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Простая стрижка — техника выполнения

«Простая стрижка» — это стрижка одинаковой длины волос, или сочетание двух или более разных по длине зон на голове. Конечно, вы обращали внимание, как затамбурованы щетинки одежной щетки: абсолютно одинаковая длина щетинок. Так же выглядит зубная щетка, массажная и многие другие подобные инструменты. Садово-парковое искусство, художественная обрезка кустарника, теннисные корты, стерня, оставшаяся после прохода комбайна, — все это условные, но все же примеры стрижки одной длины, что достаточно приятно для восприятия человеческого глаза.
Простая стрижка - техника выполнения
Подровнять косу ученице к одной длине, допустим на уровне лопаток, это — простая стрижка. В общей массе стрижек, выполняет парикмахер за свой рабочий день, простая стрижка самая коммерческая. Свое развитие парикмахерское искусство получило из простой стрижки. Простая стрижка — народная стрижка! Именно глубине человеческих масс зарождаем декоративно-прикладное искусство. Украшать, декорировать, делать прическу — задача трудная. Дается это не многим, только тем, кто влюблен в стихию локонов, волн, форм из волос.
Простая стрижка - техника выполнения
Удел же простой стрижки — убрать (отрезать) столько отросшего волоса, чтобы оставшаяся длина украшала неповторимую индивидуальность человека. Вот тут-то и необходимо то чувство меры, чтобы оставшаяся часть волос достойно украшала его, являясь нормой, мерой, с которой он чувствует себя комфортно, уютно, торжественно. В сущности, простая — домашняя стрижка — стрижка домашних мастеров, умельцев, но и ставшая при этом основной для парикмахера. Изучая эту книгу, многие столкнутся с неприятием того, что мной предлагается. А аргумент из их уст звучит так: Мне непривычно, мне неудобно, я привыкла делать это по-своему. Стойкое, упрямое непринятие рекомендаций гарантирует профессиональный нулевой рост. Когда мы расчесываем волосы, то замечаем, что они в своем большинстве стелятся по поверхности, защищая голову. Только у обладателей жестких и чрезмерно курчавых волос они торчат, создавая неуправляемый объем.
Простая стрижка - техника выполнения
И для того чтобы научиться стричь, необходимо правильно расчесывать волосы, отделять их на пряди, захватывать (брать) в пальцы для последующего среза. Во время стрижки пряди волос всегда вычесываются под прямым углом (перпендикулярно) к голове, захватываются в пальцы и срезаются. И это простое условие — очень важная составляющая всей стрижки. Развитие навыка быстроты и грациозности работы, изящной пластики, чуткости в сочетании с уважительным отношением к клиенту дает положительный результат начинающему. Учитесь наблюдать за теми, кто уже стрижет, изучайте свое выражение лица в зеркале, контролируйте свою позу, манипуляции рук, наклоны и многое другое, все то, что вам нравится в других. Критическое отношение к себе, «отсечение», вернее, отказ от некрасивого, неэстетического, уродливого — верный путь к совершенству и росту.
Простая стрижка - техника выполнения
Хотелось бы уберечь тех, кто впервые начинает стричь публично на виду у окружающих. Чувство стыдливости и скованности, если их решительно не перебороть в себе, могут сыграть злую шутку и навсегда отбить желание оказаться перед зеркалом в парикмахерском салоне в роли парикмахера. Эти естественные состояния еще усугубляются и тем, что начинающий парикмахер обращает внимание на гримасы тех, кто вокруг, пытается парировать их замечания, или болезненно воспринимает грамотные советы людей знающих. Слушать надо всех, за советы благодарить, но при этом избирательно принимать их во внимание. Самостоятельность и ответственность-это приоритеты для будущего парикмахера. Руководствуясь ими, любые начинания, замыслы осуществятся, появится уверенность и вместе с этим интерес окружающих к вашим работам в парикмахерском деле.

Основные понятия стрижки

Рабочее положение ножниц

Это такое положение ножниц, которое используется только в период выполнения работ.

Расческа находится в левой (свободной) руке, удерживаемая большим пальцем.

Нерабочее положение ножниц

Ножницы расположены в глубине ладони, концами вверх, одновременно удерживая в большом, указательном и среднем пальцах расческу.

Простая стрижка - техника выполнения

Способы держания расчески

Первый способ

Используется при разделении волос на зоны при стрижках, окраске.

Расческа находится в большом, указательном и среднем пальцах.

Второй способ

Зубья расчески обращены к фалангам пальцев, а обушком к ладони. Этот способ позволит прочесывать и начесывать с внутренней стороны прядь волос.

Чаще этот способ используется дамскими мастерами.

Третий способ

Этот способ держания расчески используется при выполнении ондуляции (укладка волос волнами).

Способ дает простор движениям во всех направлениях, для получения волнистости. Применяется также по завершении стрижки, при причесывании.

Четвертый способ

Удержание расчески этим способом широко используется мужскими мастерами. Расческа находится в левой руке и синхронно работает в создании деградации, одновременно с ножницами.

Преимущество этого способа очевидно, одна сторона торцом упирается в ладонь, что позволяет прилагать усилия при вычесе волос против роста.

Сагиттальный раздел

По этому разделу расческой, как указкой, одним уверенным движением от лобного выступа через ФТЗ (фронтально-теменная зона), макушку, затылок до границы роста полос на шее мы делим волосяной покров головы на две части (правую и левую). В простои стрижке используется крайне редко, и только при стрижке волос длиной более 20 см для облегчения доступа и ориентирования в объеме масс волос правой и левой сторон головы

Контрольная прядь

По краевой линии роста волос на лбу отделяют тонкую полоску колос (прядь — 0, 5 см) равную по ширине расстоянию от зрачка до зрачка.

Захватив прядь расческой как крючком, приподнимаем ее над лицом. Подставляем левую ладонь и помещаем прядку между указательным и средним пальцами руки.

Сжимаем пальцы без усилия и натяжения, без оттяжки пряди к себе или в стороны, подстригаем се, предварительно согласовывая длину с клиентом. Оптимальная длина для женщин; на уровне кончика носа, середина переносицы, линия глаз, линия надбровных дуг.

Длина у мужчин: линия надбровных дуг, середина лба, 1 -1, 5 см от лобного выступа.

На заметку! Выполняя срез во влажном состоянии помните: волосы, высохнув, станут короче на 1, 5 см выбранной (согласованной) с клиентом длины следует всегда стричь на 1, 5 см длиннее от задуманной длины. При волнистых волосах (химии) — увеличивать до 2 см и более

Это была контрольная прядь (КП) — единственная подстриженная прядь, когда вы стояли перед лицом клиента и спиной к зеркалу. Это — эталонная длина КП, по которой мы и будем контролировать (проверять) длину волос на всех зонах головы.

Стрижка ФТЗ (фротально-теменной зоны)

Чтобы подстричь волосы ФТЗ, необходимо встать за спиной клиента.

Расческой отделяете следующую прядь (неподстриженную), отступив (вглубь) от первой на 0, 5 см.

Захватив контрольную и приготовленную пряди между пальцами (указательный и средний левой руки), тщательно вычесываете.

Вы ясно видите разницу в длине: контрольная прядь короче, захваченной, разницу в длине необходимо срезать.

Внутренний срез

Выполняя внутренним срезом стрижку, пальцы ладони держать всегда плотно. Внутренний срез на первый взгляд кажется неудобным, но это ложное утверждение. Вт. (внутренним) срезом мы стрижем височные зоны и все волосы тыла головы (затылка).

Захватив часть волос на ФТЗ и прядку на ВБЗ (височно-боковая зона) по линии излома черепа, приравниваем к эталонной длине (Вт.).

При надуманном ощущении неудобства Вт. среза это ощущение следует перебороть и принять в арсенал навыков правильной работы.

Внешний срез

Данный срез будет называться внешним срезом. На рисунке 12 дано его схематическое изображение, которое в дальнейшем заменит нам описательную часть при технологическом обзоре других видов стрижек (рис. 6, 8).

Внешним срезом подстрижем полосу до макушки. Ширина полосы равна расстоянию от зрачка до зрачка. Не пытайтесь захватывать немыслимое количество волос.

Этим срезом подстрижем еще две полосы слева и справа по лобным выемкам. Когда все будет подстрижено, длина на любом участке ФТЗ (фронтально-теменной зоны) должна быть равна первой пряди КП (контрольная прядь), согласованной с клиентом.

Все это желательно попробовать в манипуляции, потренироваться и только потом действительно использовать ножницы.

На заметку! ФТЗ (фронтально-теменная зона) — условно горизонтальная плоскость черепа, в области лобных выемок и макушки она обрывается и плавной линией кривизны переходит в вертикальные зоны.

Примерные формы черепа

Если череп имеет неправильную форму или имеет отклонения от принятой правильной, то на этом заканчивается простая стрижка.

Простая стрижка — стрижка идеальной формы головы (черепа).

При неправильной форме черепа можно дополнительной длиной волос на разных зонах компенсировать (сгладить) это отклонение.

Отклонение от КП, эталонной длины или, наоборот, укорачивание волос на зонах для решения формы черепа, формы прически — это коррекция, подгонка формы к идеальной.

Это предполагает профессиональную подготовку, опыт и пытливый поиск решения задачи.

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